وزير الشباب والرياضة: تنفيذ أكثر من 6 آلاف مشروع ومبادرة في جميع المجالات

تلقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عدة تقارير من جميع قطاعات الوزارة المعنية بالأنشطة والمبادرات الشبابية والرياضية، حول ما تحقق على مستوى تنفيذ الأنشطة والمبادرات الشبابية والرياضية، وذلك في ضوء اعتماد الخطة التنفيذية للأنشطة والمبادرات الشبابية والرياضية التي تنطلق مع بداية العام المالي الجديد الذي بدأ في الأول من يوليو 2024.

تنفيذ أكثر من 6 آلاف مشروع ومبادرة

وتضمنت التقارير الصادرة في هذا الشأن تنفيذ أكثر من 6 آلاف مشروع ومبادرة في جميع المجالات وعلى مستوى جميع المحافظات، في الفترة من عام 2018 وحتى الآن، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الأنشطة والفعاليات للشباب والنشء بمختلف المحافظات.

وأتاحت هذه البرامج والأنشطة مشاركة أكثر من 17 مليون فرصة مشاركة على مدار العام من النشء والشباب والفتيات وجميع أفراد الأسرة المصرية، وارتكزت على الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء.

بناء الإنسان المصري من خلال تحسين النمط الصحي

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة حققت العديد من الإنجازات التي تتضمن برامج وأنشطة شبابية ورياضية، وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة، والمشروعات الإنشائية والطرح الاستثماري وحياة كريمة، والبطولات الدولية والإقليمية.

واعتمدت الوزارة في عملها على الربط بين أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة والأهداف الاستراتيجية للوزارة، والتي تتضمن بناء الإنسان المصري من خلال تحسين النمط الصحي، وتنمية الوعي الثقافي والعلمي، وإطلاق المهارات الإبداعية واكتشاف ورعاية الموهوبين، وتطوير قطاع البطولة لتحقيق أقصى طموح للدولة المصرية، وتعزيز وتطوير المشاركات المصرية في البطولات، وتشجيع النشء والشباب على العمل الجماعي والتطوعي.

وحصلت العديد من المبادرات التي نفذتها وزارة الشباب والرياضة على رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومنها: أولمبياد الطفل المصري، احتفالية قادرون باختلاف، إبداع للجامعات – مراكز الشباب، منحة ناصر للقيادة الدولية، تصدوا معنا، دوري مراكز الشباب.

كما تحظى بعض المبادرات برعاية قرينة السيد رئيس الجمهورية، ومنها: البرنامج القيادي لتمكين الفتاة ريحانة، بداية حلم، اليوم العالمي للمرأة.

وتشمل المبادرات التي تحظى برعاية رئيس مجلس الوزراء، منها: بالعربي Talent، مهرجان أطفال العالم، مشواري، طور وغير، وملتقى الذكاء الاصطناعي الدولي.

تمكين الشباب

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى المبادرات والأنشطة والمشروعات التي تدعم تمكين الشباب وتساهم في تأهيله لسوق العمل من خلال برامج لتنمية وتطوير مهاراتهم، بالإضافة إلى تقديم المشورة المهنية، ومنها: مبادرات تكنولوجية لتأهيل الشباب لسوق العمل، مشواري، دورات تدريبية وحرفية وتنمية مهارات الشباب، مراكز التنمية الرقمية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحدات تطوير الأعمال «رواد النيل» بالتعاون مع البنك المركزي.

ومن برامج تنمية المهارات الثقافية والفنية: احتفالات أوركسترا الشباب والرياضة، الاحتفال بالأعياد القومية، الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الاحتفال باليوم العالمي للشباب، حملات للتوعية بمفهوم إدارة ومواجهة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، ريحانة، بداية حلم، الأندية الثقافية (للنشء – الشباب) بمراكز الشباب، المشروع القومي للتوعية بإنجازات الدولة المصرية تحت شعار الجمهورية الجديدة، مسابقة حلم الجمهورية الجديدة، كنوز مصرية، أطفال العالم يلتقون، خطوة نحو حياة أفضل، صالون رؤى الشباب، أهل مصر، مبادرة أخلاقنا، قيم وحياة.

وأيضًا البرامج الخاصة باللياقة البدنية وممارسة الرياضة، ومنها: مبادرة الرياضة أسلوب حياة، مبادرة دراجتك صحتك، دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية لخماسي كرة القدم، الماراثونات (الجري – المشي – الدراجات)، ألف حلم ألف بنت، مشروع أولمبياد (الطفل المصري / المحافظات الحدودية)، وبرامج نشر ثقافة التطوع والعمل العام، برامج التشجير، مدن ملونة، اليوم العالمي للشباب، اليوم العالمي للبيئة، اتحضر للأخضر، وتنمية النشء في المناطق البديلة للعشوائيات تحت شعار ابدأ معانا.