كريم قاسم: «رمضان» تطور في الأجزاء الثلاثة لـ«ولاد رزق»

«الصغير كبر».. جملة تنطبق تماماً على شخصية «رمضان» فى الجزء الثالث من فيلم «ولاد رزق»، فـبعدما كان الأخ الصغير الذى يتميز بطيبة القلب، ما جعله وسيلة لسخرية أشقائه منه، أصبح الآن يشبههم فى تعامله مع النساء، وتنفيذ عمليات السرقة التى برع فى أدائها، صاحب الشخصية النجم كريم قاسم.

«كريم» عبر عن سعادته الكبيرة بتقديم جزء ثالث من الفيلم، حيث قال إنه وقت تقديم الجزء الأول من العمل عام 2014 كان يتخيل أنه مجرد فيلم وسيمر، ولكنه لم يكن يتخيل يوماً أن العمل سيتم تقديم ثلاثة أجزاء منه تحقق هذا النجاح الكبير ويرتبط به الجمهور بهذا الشكل، ولكن الوصول إلى جزء ثالث والحفاظ على النجاح، بل وتزايده، هى مهمة صعبة للغاية نجح فريق العمل فى تحقيقها.

وعن شخصية «رمضان» أكد «قاسم» أن الأجزاء الثلاثة شهدت تطوراً كبيراً فى الشخصية وأنه كان يتطور من جزء إلى آخر، مؤكداً أن هذا نتيجة فريق العمل الذى يشارك معهم، وقال: «عايز أشكر أحمد عز وعمرو يوسف لأن طول الوقت كنت بتعلم منهم وأقعد أتفرج عليهم بيتعاملوا ازاى فى اللوكيشن ومركزين إزاى فى كل التفاصيل الخاصة بالعمل والشخصية اللى بيقدموها».

وعبر «كريم» عن امتنانه للعمل مع المخرج طارق العريان، مؤكداً أنه على الرغم من عمله مع كثير من المخرجين سواء داخل مصر أو فى الخارج، فإن العمل مع «طارق» سيظل له مكانه خاصة، وهذا ليس لأنه مخرج عظيم فقط ولكنه مميز على المستوى الإنسانى: «إنسان جميل وبسيط فى التعامل وبيعرف يسمع الممثل كويس جداً». وعن قيامه بالكثير من مشاهد الأكشن فى الجزء الثالث قال «قاسم» إن هذا الجزء مختلف لأنه بدأ تنفيذ مشاهد أكشن بنفسه وساعده فى ذلك أنه يمارس رياضة الفنون القتالية بشكل احترافى.