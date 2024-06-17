أسعار البيض اليوم الاثنين 17-6-2024 في مصر.. البلدي يبدأ من 15 جنيها

سجلت أسعار البيض اليوم الاثنين 17-6-2024، استقرارا ملحوظا، بشكل جيد لمختلف الأنواع في بورصة الدواجن والأسواق المحلية، وفقا لآخر التحديثات، إذ تختلف أسعار بيض المائدة اليوم في الأسواق، وفقًا لكل نوع.

أسعار البيض اليوم

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، أسعار البيض اليوم الاثنين 17-6-2024، في الأسواق والمحلات، والمزارع وبورصة البيض.

أسعار البيض اليوم للمستهلك

- سجل سعر طبق البيض الأحمر اليوم بالنسبة للمستهلك ما بين 155 إلى 165 جنيهًا

- سجل سعر طبق البيض البلدي اليوم بالنسبة للمستهلك، ما بين 130 إلى 135 جنيها.

- سجل سعر طبق البيض الأبيض ما بين 155 إلى 160 جنيهًا.

سعر البيض اليوم في بورصة الدواجن

سجل سعر طبق البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن، ما بين 151 إلى 153 جنيهًا، كما سجل سعر طبق البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن، ما بين 125 إلى 126 جنيهًا، فيما سجل سعر طبق البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن، ما بين 150 إلى 152 جنيهًا.