أسعار البيض في الأسواق اليوم السبت 1-6-2024 تشغل المواطنين ويتابعونها بشكل دوري،، إذ سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم 126 جنيهًا في المزارع، بينما يصل السعر النهائي للمستهلك بين 130 و140 جنيهًا، وفق الشعبة العامة للدواجن وبورصة الدواجن.

أسعار البيض الأحمر

وأفادت بورصة الدواجن بأن سعر كرتونة البيض الأحمر قد سجلت 129 جنيهًا، ووصل سعر الكرتونة «البلدي» 130 جنيهًا تسليم أرض المزرعة.

أسعار الفراخ البيضاء والحمراء

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة 93 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 100 و105 جنيهات، بحسب المنطقة المباع فيها السلعة، وسجلت الفراخ الحمراء 112 جنيهات للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر الكيلو في محال بيع الدواجن، ما بين 115 و120 جنيها للمستهلك.

أسعار الدواجن قبل عيد الأضحى

وتوقع عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أنّ تشهد أسعار الدواجن استقرارا كبيرا في الفترة المقبلة، مع عزوف قطاع كبير من المواطنين عن الشراء والاتجاه لشراء اللحوم الحمراء نظرا لاقتراب عيد الأضحى المبارك.