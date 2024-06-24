كيفية الحجز والاستعلام عن مواعيد قطارات مصر.. «مكيفة ونوم»

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، التفاصيل الكاملة للحجز والاستعلام عن المواعيد لقطارات مصر، موضحة أنه جرى توفير أكثر من نوعية قطار تعمل على القضبان مثل الثالثة المكيفة والإسباني والتهوية الديناميكية والـVIP، فضلاً عن التالجو الفاخر، وذلك لتقديم خدمات نقل متنوعة ومتميزة لجمهور الركاب.

طرق حجز القطارات

وأوضحت الهيئة، أنه يمكن الحجز والاستعلام عن قطارات مصر سواء مواعيد قيامها ووصولها إلى مختلف المحطات، ومحطات الوقوف، من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، مشددة على الراكب بضرورة تدقيق بيانات الرحلة بشكل جيد، ومراجعة البيانات المدونة على تذكرة السفر قبل استقلال القطار.

وأكدت هيئة السكة الحديد، أن حركة القطارات عادت إلى جدول تشغيلها الطبيعي وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، موضحة أنه تم التنبيه على جميع المحطات بضرورة الالتزام الكامل بجداول الشتغيل السابقة لإجازة العيد وعدم التأخير، لافتة إلى صيانة القطارات بصفة مستمرة قبل وبعد التشغيل.

نوعيات القطارات

وتتضمن قطارات مصر، قطار رقم 988 ثالثة مكيفة الذي يمر بمحطات الجيزة وبني سويف والمنيا وأسيوط، وقطار رقم 84 نوم ويمر بمحطات الجيزة والواسطى ثم يتجه إلى الفيوم، وقطار رقم 86 نوم أيضا، يتحرك من محطة القاهرة الساعة 19:45، ويصل إلى محطة أسيوط الساعة 1:05.