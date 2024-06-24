مشاهد صادمة من فيضانات الصين.. ضربت 814 بلدة في 14 مدينة

ضربت الصين فيضانات مدمرة، بدأت منذ أسبوعين ولا زالت مستمرة حتى اليوم، ما أدى إلى وفاة وفقدان العديد من الأشخاص، إذ أفادت التقارير بوفاة شخص وفقدان 8 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

مشاهد صادمة من فيضانات الصين

ورصدت الكاميرات مشاهد صادمة من فيضانات الصين، كما لا تزال السلطات في مدينة تشانغشا بمقاطعة هونان تواجه تداعيات الأمطار المستمرة التي تسببت في غمر المنطقة ، وفقا لروسيا اليوم.

وتشير تقارير وسائل الإعلام الصينية إلى أن هطول الأمطار لم يتوقف لمدة أسبوعين، على 814 بلدة في 14 مدينة ومحافظة بالصين الشعبية.

مصرع 9 أشخاص جراء الفيضانات في الصين

وفي الجمعة الماضية، لقى 9 أشخاص حتفهم وفُقِدَ ستة آخرون في فيضانات تاريخية اجتاحت المناطق الريفية بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين.

وتتأثر مناطق شرق وجنوب الصين بشكل واسع بالأمطار المتواصلة في الأيام الأخيرة، مما أسفر عن خسائر بشرية وأضرار في المحاصيل وانقطاع للطرق، وقامت السلطات المحلية برفع مستويات الاستجابة لحالات الطوارئ للتصدي لتأثيرات الظروف الجوية القاسية، وفقًا لوكالة شينخوا.

وكانت واكلة شينخوا أشارت في وقت سابق خلال الفيضانات إلى أن أكثر من 66 ألف شخص في المقاطعة تضرروا جراء الفيضانات، كما أن البنية التحتية للاتصالات والكهرباء لم يجري إصلاحها بالكامل، فيما تعمل فرق الإنقاذ تعمل جاهدةً لتحديد مصير المتضررين.