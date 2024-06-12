ظاهرة مرعبة تجتاح مدارس الصين.. تنذر بأمراض قاتلة

لاتزال الظاهرة المرعبة التي اجتاحت المدارس الصينية خلال الأسابيع الماضية، تنذر بتفشي أمراض قاتلة، من خلال اختلاق تحدٍ غريب يقوم على خلط مكونات ذات رائحة كريهة إلى زجاجات بلاستيكية لإنشاء وصفات رديئة، وهو ما تسبب بالفعل في وقوع حوادث في تلك المدارس.

«انفجار زجاجات مياه كريهة في الفصول الدراسية»، هكذا كشفت صحيفة «بكين نيوز» عن استمرار الظاهرة التي بدأت وسائل الإعلام في الصين إلقاء الضوء عليها منذ أيام، بعدما أدت إلى حدوث انفجار وإتلاف أجهزة الكمبيوتر المدرسية وترك رائحة كريهة أدت إلى تقيؤ الطلاب.

ظاهرة جنون المياه المزعجة تهدد الصحة العامة في الصين

وأظهر أحد مقاطع الفيديو التي أعيد نشرها على موقع «بيليبيلي» لحظة انفجار زجاجة من المياه كريهة الرائحة في أحد الفصول الدراسية، كما انتشر مقطع آخر لطالب يلعب بالزجاجة ويضربها بالمفاتيح، وعندما تنفجر الزجاجة، تتناثر مياه بنية قذرة على الطاولات والكتب بينما يصرخ أقرانه في حالة صدمة، ما أدى إلى حالة من الذعر داخل المدرسة، وانتشار مخاوف من تفشي الأمراض القاتلة.

وتحدثت قناة CCTV الإخبارية الحكومية مع الأطباء، الذين حذروا من أن الأطفال قد يخلقون عن غير قصد مواد ضارة.

وأوضح الأطباء أنه أثناء عملية إعداد المياه، والتي أُطلق عليها مسمى «جنون المياه المزعجة»، يستمر الخليط في التخمر وقد ينتج غازات ضارة مثل كبريتيد الهيدروجين والفورمالدهيد، وفي حال استنشاق هذه الغازات، فإنها تسبب التسمم والغثيان والدوار لدى الأطفال.

ما هي ظاهرة المياه المزعجة المنتشرة في الصين وكيف تهدد الصحة؟

وإلى جانب الغازات الضارة، حذر الأطباء أيضًا من وجود البكتيريا والفيروسات في هذا الخليط، «إذا لم يغسل الأطفال أيديهم بشكل صحيح بعد ملامسة الخليط، أو حتى تناول الطعام مباشرة بعد اللعب، يؤدي ذلك إلى الإصابة بالتهاب الجهاز الهضمي»، هكذا جاء التحذير.

إلى جانب المخاوف المتعلقة بالنظافة العامة، يتعين على المدارس وأولياء الأمور أيضًا تحمل المسؤولية إذا انفجرت الزجاجة في المدرسة وتسببت في أضرار، حسبما أفادت قناة CCTV.