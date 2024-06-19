فيضانات تُغرق الصين وأمريكا.. خسائر فادحة بسبب الطقس المتطرف

يشهد العالم تغيرات مناخية متسارعة، حيث أصبح الطقس أكثر تطرفًا، إذ سجلت درجة الحرارة ارتفاعا غير مسبوق، ويُشهد تكرارا لأحداثٍ مناخيةٍ قاسيةٍ مثل العواصف الشديدة، والفيضانات، والجفاف، وقد أدت هذه الظواهر إلى مقتل عشرات الأشخاص وتدمير الممتلكات وتعطيل الأنشطة الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم.

الصين تشهد أمطارا غزيرة

شهدت دولة الصين أمطارًا غزيرة غير مسبوقة ضربت بعض مناطق مقاطعة فوجيان، بحسب ما ذكرته وكالة «شينخوا».

وبحسب التقرير شهدت البلاد هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة ضربت أجزاء من جنوب الصين، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وفقدان أكثر من 10 آخرين، في الوقت نفسه تشهد شمال البلاد درجات حرارة هي الأعلى هذا العام.

وأشارت شينخوا إلى أن أكثر من 66 ألف شخص في المقاطعة تضرروا بالطقس القاسي، موضحةً أن البنية التحتية للاتصالات والكهرباء.. لم يتم إصلاحها بالكامل، كما حذّرت من خطر حدوث انهيارات أرضية.

وأشارت الوكالة إلى أنّ فرق الإنقاذ تعمل جاهدةً لتحديد مصير المتضررين.

ضربت انزلاقات تربة مقاطعة جوانجدونج، ما أدى إلى فقدان 15 شخصًا في ميتشو وحصر 13 آخرين، وفقًا للتلفزيون الرسمي «سي سي تي في»، وقد أسفرت هذه الانزلاقات عن مقتل 5 أشخاص.

ارتفاع درجات الحرارة في بكين

تشهد العاصمة بكين وتيانجين ارتفاعًا في درجات الحرارة وصل إلى 39 درجة مئوية أمس، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأطلقت السلطات الصينية تدابير وقائية لمواجهة مخاطر الجفاف والكوارث الطبيعية في 7 مقاطعات شمال وشرق ووسط الصين.

الطقس في أمريكا

ضربت الأمطار الغزيرة دول أمريكا الوسطى، ما أدى إلى فيضانات وانهيارات أرضية أسفرت عن مقتل 13 شخصًا في السلفادور وجواتيمالا، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

في السلفادور، الدولة الأكثر تضرراً حتى الآن، لقي خمسة أشخاص حتفهم الاثنين في انهيار أرضي ضرب منطقة تاكوبا الغربية، وفقًا لما ذكره رئيس الدفاع المدني لويس أمايا.

تُضاف هذه الوفيات إلى مصرع شخصين يوم الأحد، نتيجة سقوط شجرة وعمود كهربائي على سيارة كانت تسير على طريق سريع في العاصمة.

وفي ولاية جواتيمالا، صرحت السلطات بحدوث انهيار جدار أثر الفيضانات أدى إلى وفاة أمراة ورجلا في قرية تشاكيا.

وتتسب الأمطار في الولايات المتحدة الأمريكية كل عام في مقتل العشرات وإصابات المئات، بالإضافة إلى إحداث أضرارا جسيمة في البنية التحتية وتدمر الممتلكات.