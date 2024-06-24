أستاذ في أمراض الجهاز الهضمي: فحص 76.4% من الطلاب المستهدفين بمبادرة «فيروس سي»

قال الدكتور محمد المنيسي أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، إنّ مصر أعلنت أنها خالية تمامًا من فيروس سي وفقاً لمعاير منظمة الصحة العالمية، من خلال مبادرة القضاء على فيروس سي لطلاب المدارس، إذ جرى فحص ما يزيد عن 1.6 مليون طالب بالصف الأول الاعدادي مجانًا.

مبادرة القضاء على فيروس سي لطلاب المدارس

وأضاف «المنيسي» عبر تطبيق «زوم»، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين باسم طبانة ومروة فهمي، أنّ المبادرة حققت نسبة إنجاز 76.4% من المستهدف الخاص بها للعام الجاري، مشيرًا إلى أنّ مصر استخدمت خطة تنفيذية للقضاء على هذا الفيروس.

شهادة عالمية غير مسبوقة بالقضاء على فيروس سي

وأشار إلى أن الكثير من الهيئات الحكومية وغير الحكومية في أماكن كثيرة من دول العالم والصحف العالمية التي على رأسها مجلة فوربس ومجلات إسبانية وإيطالية أشادت بالأداء المصري، إضافة إلى أنها طالبت التعلم من الأداء المصري للقضاء على فيروس سي، منوهًا أنها شهادة عالمية غير مسبوقة.