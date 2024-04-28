أستاذ جهاز هضمي: المبادرات الرئاسية نجحت في القضاء على فيروس سي

قال الدكتور محمد منيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، إن الإصابة بفيروس سي كانت مشكلة موجودة في كل منزل مصري، بسبب عدم وجود حلول واضحة حتى مع ظهور الدواء، قبل أن يطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة القومية للقضاء على فيروس سي، وحصول مصر على شهادة من منظمة الصحة العالمية تفيد خلوها من هذا المرض.

المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، «بدأت من هنا فكرة المبادرات الرئاسية، وبدأ يكون هناك 24 مركزًا على مستوى الجمهورية، وبعد ذلك ارتفع عدد المراكز على مستوى الجمهورية، وبدأ تقديم الدواء بالمجان للعلاج من فيروس سي، ولم يكن الأمر سهلا بهذا الشكل».

صناعة الدواء وتوفيره محليا

وتابع: «قامت الدولة بصناعة الدواء وتوفيره محليا، وتوالت المبادرات الرئاسية، وأعطى ذلك فرصة أن يكون لدينا خريطة صحية للمشاكل المصرية الطبية، حيث أنه لم يكن لدينا كلام يقيني عنها، وأدى ذلك الى عمل مسح شامل وعلاج بالمجان والقضاء على فيروس سي، لم يكن هناك منزل فى مصر يخلوا من فيروس سي».