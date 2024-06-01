«الصحة العالمية»: مصر ستتخلص من مرض فيروس سي بشكل تام في 2030

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، تقريرًا صادرا عن منظمة الصحة العالمية بعنوان «إحصاءات الصحة العالمية 2024»، سلط فيه الضوء على كيفية التفاوت في الشعور بآثار جائحة كورونا في العالم، فقد كان إقليم الأمريكتين وإقليم جنوب شرق آسيا التابعين للمنظمة هما الأكثر تضررًا.

وتابع التقرير: «انخفض متوسط العمر المتوقع بنحو 3 سنوات ومتوسط العمر المتوقع مع التمتع بالصحة بمقدار 2.5 سنة بين عامي 2019 و2021».

وجاء في التقرير، أن جائحة «كوفيد 19» من بين الأسباب الـ5 الأولى للوفيات في العالم، باستثناء الإقليم الأفريقي وإقليم غرب المحيط الهادئ، إذ شغلت المرتبة الثالثة كأعلى سبب للوفيات عالميًا في عام 2020 والثانية في عام 2021، ورغم ذلك فقد أحرز العالم بعض التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة.

أضاف التقرير أن مليار شخص استفاد من التغطية الصحية الشاملة وحصل مليار شخص آخر على حماية أفضل من حالات الطوارئ الصحية.

وبالنسبة لمصر فقد أصبحت في عام 2023 أول دولة في العالم تحقق المستوى الذهبي على طريق القضاء على فيروس سي محققة بذلك خطوات للهدف المتمثل في القضاء التام على المرض قبل عام 2030.