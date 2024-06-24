جدول مواعيد قطارات الصعيد اليوم.. السكة الحديد تكشف التفاصيل كاملة

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن جدول مواعيد قطارات الصعيد اليوم، موضحة أنه هناك أكثر من نوعية قطار تعمل على القضبان لخدمة الركاب، وجرى توفير أكثر من وسيلة لحجز تذاكر القطارات، مشددة على ضرورة عدم الوقوف على رصيف المحطات بدون تذكرة تجنباً للتعرض لغرامة فورية تصل قيمتها إلى 50 جنيهًا.

جدول مواعيد قطارات الصعيد اليوم

ترصد «الوطن» في السطور التالية، جدول مواعيد قطارات الصعيد اليوم، وفق هيئة السكة الحديد، وهي كالآتي:

قطار رقم 160 تهوية ديناميكية

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 12:15 دقيقة.

- يصل إلى محطة الواسطى الساعة 13:41 دقيقة.

- يصل إلى محطة بني سويف الساعة 14:07 دقيقة.

- يصل إلى محطة مغاغة الساعة 15:02 دقيقة.

- يصل إلى محطة المنيا الساعة 16:15 دقيقة.

- يصل إلى محطة أسيوط الساعة 18:40 دقيقة.

قطار رقام 186 ثالثة مكيفة

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 13:30 دقيقة.

- يصل إلى محطة العياط الساعة 14:40 دقيقة.

- يصل إلى محطة بني سويف الساعة 15:58 دقيقة.

- يصل إلى محطة مغاغة الساعة 16:52 دقيقة.

- يصل إلى محطة المنيا الساعة 17:50 دقيقة.

- يصل إلى محطة ملوي الساعة 18:32 دقيقة.

- يصل إلى محطة أسيوط الساعة 19:55 دقيقة.

قطار رقم 990 مكيف

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 16:00 دقيقة.

- يصل إلى محطة العياط الساعة 17:01 دقيقة.

- يصل إلى محطة الواسطى الساعة 17:27 دقيقة.

- يصل إلى محطة بني سويف الساعة 17:51 دقيقة.

- يصل إلى محطة المنيا الساعة 19:55 دقيقة.

- يصل إلى محطة أسيوط الساعة 22:05 دقيقة.

قطار رقم 982 VIP

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 12:00

- يصل إلى محطة الواسطى الساعة 13:28 دقيقة.

- يصل إلى محطة بني سويف الساعة 13:54 دقيقة.

- يصل إلى محطة المنيا الساعة 15:30 دقيقة.

- يصل إلى محطة ملوي الساعة 16:06 دقيقة.

- يصل إلى محطة أسيوط الساعة 17:25 دقيقة.