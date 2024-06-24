لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على برنامج تصميم الإعلان الرقمي بجامعة حلوان

كشف الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، تفاصيل برنامج تصميم الإعلان الرقمي، الذي يهدف إلى تخريج مصمم إعلان رقمي قادر على تقديم الحلول المتكاملة للمشكلات التصميمية في هذا المجال، من خلال تطبيق استراتيجيات الابداع والتقنيات مع توظيف العلوم المرتبطة بما يحقق المراقبة للمتغيرات الحديثة وتلبية احتياجات سوق العمل في ضوء أخلاقيات المهنة.

برامج طلاب الثانوية العامة 2024

وقال «قنديل» وفقا لتقرير صادر عن الجامعة، إن مجالات البرنامج تتضمن استراتيجيات التسويق المتكامل للعلامة أو الماركة، وكذلك الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة وتصميم المواقع الالكترونية وتصميم الألعاب الرقمية واستراتيجية التصميم لوسائط التواصل الاجتماعي والتصميم التفاعلي وتطبيقات الهاتف المحمول.

ويهدف البرنامج إلى إكساب الخريج المعارف والمهارات اللازمة، التي تضمن كفاءة أدائه كمصمم إعلان رقمي، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لطبيعة الدراسة تتسم بالتجديد المستمر لتماثل بيئة سوق العمل، تنمية مهارات التعلم الذاتي والمستمر، والتنمية المستمرة لمهارات الخريج، وبناء قدرات الخريج المرتبطة بدراسات وأبحاث السوق والتعامل مع المتغيرات المختلفة.

وتكون الدراسة بالبرنامج باللغة العربية والإنجليزية، على أن تكون مدة الدراسة ببرنامج تصميم الإعلان الرقمى 10 فصول دراسية يحصل بعدها الطالب على درجة البكالوريوس.