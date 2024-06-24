«الأرصاد» تتوقع ارتفاع نسبة الرطوبة على القاهرة والسواحل 90% اليوم

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع نسب الرطوبة في طقس اليوم الاثنين، بداية من شمال البلاد وصولا إلى القاهرة الكبرى وسيناء، وذلك بسبب تأثير منخفض الهند الموسمي.

نسبة الرطوبة تصل لـ90% على السواحل

وأشارت الأرصاد في تقرير صادر عنها، إلى أنّ نسبة الرطوبة على المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري وساحل البحر الأحمر تصل لـ90 في المائة، وذلك بسبب امتداد منخفض الهند الموسمي المقبل على مسطح البحر المتوسط محمل بكميات كبيرة من بخار الماء، مما يعمل على رفع نسب الرطوبة وزيادة ارتفاع درجات الحرارة.

نسبة الرطوبة المتوقعة اليوم على القاهرة والمحافظات

- محافظات القاهرة الكبرى: العظمى 80% والصغرى 35%.

- محافظات الوجه البحري: العظمى 85% والصغرى 40%.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 90% والصغرى 50%.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 90% والصغرى 55%.

- جنوب سيناء: العظمى 60% والصغرى 30%.

- شمال الصعيد: العظمى 60% والصغرى 20%.

- جنوب الصعيد: العظمى 35% والصغرى 15%.

نصائح الأرصاد للتعامل مع الرطوبة

وفي ذات السياق، وجهت الأرصاد الجوية عدة نصائح للمواطنين للتعامل مع نسب الرطوبة المرتفعة، وتتضمن كل من:

- التواجد في أماكن جيدة التهوية.

- تناول المرطبات والسوائل، لتعويض ما يفقده الجسم من سوائل.

- تجنب التعرض لأشعة الشمس.