إعلان تنسيق الثانوية العامة 2024 في البحيرة.. ما الحد الأدنى للقبول؟

اعتمدت قبل قليل الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تنسيق الثانوية العامة 2024، وذلك بعد أيام قليلة من اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 82.5%.

تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة البحيرة

وجاء تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة البحيرة بحد أدنى 245 درجة للقبول بمدارس الثانوي العام بالمحافظة وذلك كمرحلة أولى.

وأكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم، توافر مكان لجميع الطلاب بالمدارس الثانوية بالمحافظة، شرط حصولهم على الحد الأدنى للمجموع المطلوب.

و أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أن عدد الأماكن بمدارس التعليم الثانوي للعام الدراسي حالياً تبلغ 600 فصل بكثافة 50 طالب، بإجمالي 30 ألف طالب وطالبة، وبذلك تكون درجة القبول للمرحلة الأولى للصف الأول الثانوي هي 245 درجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة

واعتمدت نائب محافظ البحيرة نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 82.5%.

كما اعتمدت نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 78.57%، ونتيجة الشهادة الإعدادية للصم بنسبة 94.4%، ونتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 100%.

وأكد وكيل وزارة التعليم بالبحيرة أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام بلغ 111,191 طالبًا وطالبة، حضر منهم 110,239 طالبًا.