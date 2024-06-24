أخبار البورصة المصرية.. 15 مليار جنيه مكاسب سوقية في بداية التداولات

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تداولات جلسة اليوم الاثنين 24-6-2024، إذ صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.77% عند مستوى 27270.01 نقطة، وسط مكاسب سوقية 15 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة للشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.19% عند مستوى 6157.87 نقطة.

أخبار البورصة الیوم

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.87% في بداية تداولات اليوم، ليسجل مستوى 8887.3 نقطة وفق أخبار البورصة.

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 1.2 مليار جنيه، عبر التداول على 319.8 مليون سهم، وجرى تنفيذ 30 ألفًا و953 ألف صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 15 مليار جنيه في بداية التداولات، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي في بداية التداولات نحو 1.852 تريليون جنيه.

ارتفاع المؤشر الرئيسي 9.64%

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنحو 9.64% منذ بداية العام الجاري، مسجلًا أعلى مستوى عند 34493.56 نقطة بجلسة 11 مارس الماضي.