موعد عودة البورصة للعمل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2024

تستأنف البورصة المصرية عملها الأحد المقبل، بعد انقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

إجازة عيد الأضحى بالبورصة المصرية

وكانت البورصة المصرية أعلنت تعطيل العمل 5 أيام بخلاف الإجازة الأسبوعية بمناسبة عيد الأضحى، والتي بدأت الأحد الماضي وتستمر حتى الخميس المقبل.

مكاسب البورصة في آخر جلسة تداول

واختتمت البورصة المصرية آخر جلسة تداول قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، بمكاسب سوقية بلغت 23 مليار جنيه، وسط صعود جماعي لمؤشرات البورصة، حيث أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنحو 1.09% عند مستوى 26417.6 نقطة.

ارتفاع المؤشرات البورصة

وأغلق مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» آخر جلسات الأسبوع الماضي على ارتفاع 1.04% عند مستوى 5929.76 نقطة، وأغلق مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» على ارتفاع بنسبة 1.19% عند مستوى 8555.84 نقطة وفق أخبار البورصة.