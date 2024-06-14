أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 14-6-2024 في البورصة

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 14-6-2024 حالة من الاستقرار في مختلف الأسواق وبورصات الدواجن، وترصد «الوطن» أسعار الكتاكيت بمختلف أنواعها، وفقا لآخر تحديثات أعلنت عنها بورصة الدواجن الرئيسية.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

سجل سعر الكتكوت الأبيض حوالي 24 جنيها بأرض المزرعة، و24.25 جنيه في السوق.

سعر الكتكوت الساسو اليوم

سجل سعر الكتكوت الساسو حوالي 18 جنيها تسليم المزرعة، و19 جنيها في الأسواق.

سعر الكتكوت الساسو البيور اليوم

سجل سعر الكتكوت الساسو البيور حوالي 19 جنيها بأرض المزرعة، و20 جنيها في الأسواق.

سعر الكتكوت البلدي اليوم

سجل سعر الكتكوت البلدي حوالي 7 جنيهات أرض المزرعة، و8 جنيهات في الأسواق.

سعر الكتكوت الهجين اليوم

سجل سعر الكتكوت الهجين حوالي 15 جنيها تسليم أرض المزرعة، و16 جنيها في الأسواق.

سعر الكتكوت الجيل الثاني اليوم

سجل سعر كتكوت الجيل الثاني حوالي 16.5 جنيه تسليم أرض المزرعة، و17.5 جنيه في الأسواق.