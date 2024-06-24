مستشار الرئيس: المبادرات الصحية أنهت قوائم الانتظار وسيطرت على الأمراض

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ المبادرات الصحية ركنا أساسيا للكشف المبكر عن الأمراض، ثم تشخيص وعلاج الأمراض، وبالتالي القضاء على قوائم الانتظار لبعض التداخلات الجراحية المهمة في مختلف التخصصات، مشيرا إلى أنّ اكتشاف المرض مبكرا يعني في كثير من الأحيان الشفاء الكامل وأحيانا أخرى السيطرة تماما على المرض مثل «السكري».

مرض السكري وتداعياته

وأضاف «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ مرض السكر قد يكون أولي ويأتي في سن مبكر للغاية، وهو عبارة عن خلل كبير في غدة البنكرياس التي تسيطر على نسبة السكر وانتظامه في الجسم، موضحا أنّ السكر قد يأتي في حالات مبكرة، وقد يصيب الأطفال، وقد يصيب الأشخاص دون علمهم.

أهمية الكشف المبكر عن الأمراض

وتابع أنّ الكشف المبكر عن الأمراض له العديد من الإيجابيات، أبرزها الاستقرار النفسي للمريض، والسيطرة على الأعراض التي يعاني منها المريض وعلاجها، كما يعود الأمر بالنفع على الأسرة والدولة من الناحية الاقتصادية، موضحا أنّ التكلفة التشخصية أو العلاجية لأي مرض نتج عنه تداعيات طويلة تختلف تماما عن نظيرتها من الأمراض التي تكتشف في مراحل مبكرة.