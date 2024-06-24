اتحاد شباب المصريين بالخارج يطالب بالتصدي لسماسرة الحج

أكد اتحاد شباب المصريين بالخارج برئاسة الدكتور محمود حسين، أهمية تكليفات الرئيس السيسي للحكومة، بشأن تشكيل خلية إدارة أزمة بشأن الحجاج، المتوفين والمفقودين؛ لسرعة إنهاء إجراءات الدفن.

وأوضح الاتحاد، في بيان، اليوم الاثنين، أن خلية الأزمة برئاسة رئيس الحكومة وعضوية الوزارات والهيئات المعنية، يقع على عاتقها اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة؛ في مقدمتها تكثيف الجهود مع السلطات السعودية لاستلام الجثامين؛ وتقديم الدعم والمساندة لأسر الحجاج المتوفين، فضلا عن وضع الضوابط والإجراءات لمنع تكرار هذه الأزمة، مع تقنين منح تأشيرات الزيارة قبل وأثناء موسم الحج.

وأشاد اتحاد شباب المصريين بجهود السفير أحمد عبدالمجيد القنصل العام بجدة، خلال موسم الحج على توفير كافة الخدمات للمصريين وتسهيل أي معوقات، كما أشاد بتشكيل القنصلية غرفة عمليات لمتابعة التكليفات الرئاسية بشأن الحجاج المتوفين والمفقودين.

حملات إعلامية للتوعية بمخاطر الحج المخالف

وأثنى اتحاد شباب المصريين بالخارج على جهود المتطوعين من أبناء مصر في مكة جدة في التعامل مع أهالي الحجاج المتوفين والمفقودين، مؤكدا أنه كعادة أبناء مصر في الخارج ظهر شباب مصري رجال وسيدات بمواقف بطولية عملوا على مدار أيام الأزمة دون كلل أو ملل في شتى أنحاء المملكة، وهم يضربون أروع المثل من خلال عمل جماعي متميز وظهرت أسماء مصرية تستحق الشكر التقدير موجهاً الشكر للسلطات السعودية لتعاونها وتقديم كل الدعم اللوجستي.