مدارس البترول بعد الإعدادية 2024 في الإسكندرية.. اعرف التفاصيل

يغفل الكثير من أولياء الأمور والطلاب وجود مدارس البترول بعد الإعدادية 2024، في محافظة الإسكندرية، والتي تعتبر بديلا لمدارس الثانوية العامة، ويُقبل عليها طلاب الشهادة الإعدادية 2024، وتضمن لهم فرصة عمل بعد التخرج.

مدارس البترول بعد الإعدادية 2024- 2025

وأعلنت مدارس الإسكندرية الصناعية للبترول والنقل البحري، وفقًا لموقعها الرسمي وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، عن قبول الطلاب والطالبات من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية.

مدة الدراسة هي 3 سنوات، ويحصل الطالب بعد الدراسة على دبلوم التلمذة الصناعية، معتمد من مصلحة الكفاية الإنتاجية بوزارة الصناعة، وهذه المدارس تعادل الدبلوم الثانوي الصناعي بموجب قرار وزير التربية والتعليم رقم 92 لسنة 1968، وبعد التخرج، يستطيع الطالب الانضمام إلى الكليات والمعاهد العليا.

شروط الالتحاق بمدارس البترول بعد الإعدادية 2024

وتضم مدارس البترول والنقل البحري بالإسكندرية عددًا من الأقسام التي يختار بينها الطالب، وفقا للموقع الرسمي للمدارس وهي كالتالي:

قسم البترول والبتروكيماويات.

قسم النقل البحري والملاحة.

قسم تبريد وتكييف.

قسم إلكترونيات.

قسم ملابس جاهزة.

قسم صيانة ماكينات الحياكة.