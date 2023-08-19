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آخر فرصة للتقديم في مدارس التمريض بالإسكندرية.. الأوراق المطلوبة

كتب:

خالد غنيم
12:37 م | السبت 19 أغسطس 2023
مستشفى العجمى التخصصى

مستشفى العجمى التخصصى

قال الدكتور صلاح الحصاوي مدير عام مستشفى العجمي التخصصي بالإسكندرية، إن غدا الأحد 2023/8/19 آخر فرصة للتقديم لمدرسة التمريض بمستشفى العجمي التخصصي التي فتحت أبوابها لأول مرة هذا العام لاستقبال طلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، وتعد هي الأولى من نوعها بغرب الإسكندرية، وستقبل حملة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، ومن العام المقبل ستكون معهد تمريض بنظام 5 سنوات.

وأوضح «الحصاوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المدرسة بدأت في تلقى طلبات الالتحاق الثلاثاء 2023/8/15 للحاصلين على مجموع 280 حتى 270 درجة، وغدا هو اليوم الأخير للتقديم للحاصلين على مجموع 250 درجة نزولاً حتى 245 درجة.

الإثنين آخر فرصة للجميع 

وأوضح «الحصاوي» أن الإثنين 2023/8/20 هو فرصة أخيرة لجميع الطلبة في كل المجاميع لمن لم يلحق التقديم في موعده المحدد حسب جدول درجات القبول، علما بأن المدرسة تابعة لوزارة الصحة والسكان والمراكز الطبية المتخصصة كما أنها تعتبر أهم بدائل الثانوية العامة حيث أنها تضمن وظيفة للخريجين منها إلى جانب التدريب العملي أثناء الدراسة على يد أفضل المتخصصين.

المستندات المطلوبة

وأشار الدكتور صلاح الحصاوي إلى أن هناك شروط وأوراق لا بد من توافرها لراغبي الالتحاق بمدرسة تمريض مستشفى العجمي التخصصي هي.

-صورة استمارة نجاح الشهادة الإعدادية الحديثة 2022/2023.

-‏صورة بيان نجاح من الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائي

-‏صورة بيان درجات من الصف الأول حتى الصف الثالث الإعدادي.

-‏صورة شهادة الميلاد والرقم القومي.

-‏صورة شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة الحاصلة منها على الشهادة الإعدادية.

-‏ صورة بطاقة ولي أمر الطالبة سارية للأب أو الأم فى حالة الولاية التعليمية.

 

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