ضبط 206 مخالفات متنوعة في حملات رقابية على المخابز والأسواق بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ضبط 206 مخالفات تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حملات رقابية على المخابز البلدية والأسواق

وأكد محافظ المنيا استمرار الحملات التموينية بالتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين والجهات المعنية، لتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، ورصد المخالفات والتأكد من التزام التجار بإعلان الأسعار المخفضة ومراقبة تداول السلع بالأسواق، وفقا لمبادرة خفض الأسعار بتكليفات من رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

من جهته، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنّ الحملات أسفرت عن ضبط 206 مخالفات تموينية منها 191 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين «إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - بيع خبز بأزيد من السعر المقرر - عدم وجود سجلات- عدم وجود ميزان حساس – تصرف وتجميع حصة الدقيق المدعم - توقف عن التشغيل بدون عذر»، و 15 مخالفة في مجال متابعة الأسواق «عدم الإعلان عن الأسعار - دون ترخيص- عدم وجود شهادة صحية».