397 جنيها تكلفة الجوال.. التصور الأولي من «التموين» لإنتاج دقيق الخبز

كشفت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قرب الانتهاء من إعلان تكلفة إنتاج جوال الدقيق الذي يتمّ من خلاله إنتاج الخبز المدعم لحاملي البطاقات التموينية، وتتحمل المخابز البلدية تكلفة الإنتاج ثم تستردها من هيئة السلع التموينية لاحقًا.

تكلفة إنتاج جوال دقيق الخبز المدعم

وأضافت المصادر لـ«الوطن» أنَّ التصور الأولي الموضوع حاليًا من وزارة التموين لعرضه على الشعبة العامة للمخابز حول تكلفة إنتاج جوال دقيق الخبز المدعم، يأتي تمهيدًا لبدء التطبيق أول يوليو المقبل، وهو 397 جنيهًا للجوال زنة 100 كيلوجرام، موضحة أنَّ هذه ليست التكلفة الرسمية التي سيتمّ إقرارها، إنما التصور الأولي لعرضه للنقاش على الشعبة العامة للمخابز والوصول لاتفاق تمهيدًا للتطبيق بداية الشهر المقبل.

عدد أرغفة جوال الدقيق المدعم

وأوضحت المصادر أنَّ جوال دقيق الخبز المدعم زنة 100 كيلوجرام ينتج 1450 رغيفًا، ويتولى 30 ألف مخبز بلدي على مستوى الجمهورية إنتاج الخبز المدعم لـ71 مليون مواطن يستحقون العيش البلدي يوميًا ومدرجين على 21 مليون بطاقة تموينية، إذ تبلغ طاقة إنتاج العيش البلدي ما يقرب من 270 مليون رغيف يوميًا.