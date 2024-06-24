تداول 4 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أنَّ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 9 سفن، إذ تمّ تداول 4 آلاف طن بضائع و311 شاحنة و190 سيارة.

حركة الواردات تضمنت 500 طن بضائع و149 شاحنة و165 سيارة

وشملت حركة الواردات 500 طن بضائع و149 شاحنة و165 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 3 آلاف و500 طن بضائع و162 شاحنة و25 سيارة.

تداول 250 طن بضائع

واستقبل ميناء سفاجا اليوم العبارة «الرياض»، فيما استقبل الميناء أمس العبارة سينا، وغادرت 3 سفن وهي: «أمل، سينا والرياض».

كما شهد ميناء نويبع تداول 250 طن بضائع و113 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لـ3 سفن وهي: «بريدج، آيلة وآور»، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3 آلاف و365 راكبًا بموانيها.