محافظ المنيا: توزيع طني لحوم من صكوك أضاحي الأوقاف

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، توزيع طني لحوم بلدية دفعة أولى من صكوك أضاحي الأوقاف، على الأسر الأولى بالرعاية من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتقديم الدعم والمساندة للأسر الأكثر احتياجًا، خاصة فى القرى والنجوع.

يأتي ذلك وفقًا لبروتوكول التعاون بين وزارات التضامن الاجتماعي والأوقاف والتموين، ضمن مبادرة «من المصريين إلى المصريين» المقدمة من وزارة الأوقاف.

توزيع لحوم صكوك أضاحي الاوقاف

وأكد المحافظ أن عملية التوزيع تتم طبقاً لكشوف المستحقين المسجلة بقاعدة البيانات الخاصة بمديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

دعم الأسر الأولى بالرعاية

وأشار محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الدعم بصوره المختلفة للفئات والأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد عقل، السكرتير المساعد للمحافظة، والدكتور حسانين عبد الحكم، وكيل وزارة الأوقاف، وأماني تامر، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي.