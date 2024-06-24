«مهندس الكوميديا».. القناة الأولى تعرض تقريرا عن الراحل يوسف داود

عرضت القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان ذكرى رحيل مهندس الكوميديا الفنان يوسف داود.

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكوميدي يوسف داود الذي قدم العديد من الأعمال الفنية التي تظل علامة في تاريخ السينما المصرية.

مولده ونشأته

وُلد الفنان الراحل عام 1938 وبدأ خطواته الأولى في عالم الفن في عام 1985، ورغم دراسته للهندسة قسم الكهرباء وعمله فيها لأكثر من 25 عاما، إلا أن شغفه بالسينما جعله يترك مجال الهندسة ويتفرغ للفن.

ورغم أنه بدأ متأخرا وفي سن متقدمة، فإنّ الفنان يوسف داود قدم ما يزيد على 186 عملا بين المسرح والسينما والتلفزيون، وشارك في نحو 40 فيلما بدأها بدور صغير في فيلم ملف في الأداب، وقدم خلال مشواره الفني العديد من الأعمال الدرامية.

وفاة الفنان الكوميدي يوسف داود

وفي الرابع والعشرين من يونيو عام 2012 توفي الفنان يوسف داود بعد صراع طويل مع مرض تليف الكبد الذي أنهك جسده وألزمه الفراش وشيعت جنازته في الكنيسة المرقصية ومنها إلى مسقط رأسه في الإسكندرية بعد مشوار حافل بالإنجازات الفنية المتنوعة في المسرح والسينما والتلفزيون.