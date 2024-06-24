«التعليم» توضح عدد أسئلة امتحان مادة الألماني للثانوية العامة.. اعرف توزيع الدرجات

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدد أسئلة امتحان اللغة الألمانية للثانوية العامة 2024 وتوزيع الدرجات، والذي يؤديه طلاب الصف الثالث الثانوي غدا الثلاثاء، وفقا للجداول المعلنة والمعتمدة رسميا، والمقرر أن يبدأ الساعة التاسعة صباحا، ويستمر لمدة ساعتين.

تعقد امتحان اللغة الألمانية 2024 أوبن بوك، إذ يجرى تسليم الطلاب كتيب مفاهيم سيتضمن أهم القواعد والمصطلحات الخاصة بالمادة وذلك مع ورقة الأسئلة بداية الامتحان، على أن تسحب مرة أخرى بعد انتهاء امتحانات.

عدد أسئلة امتحان اللغة الألمانية 2024

وجاءت عدد أسئلة امتحان اللغة الألمانية 2024 وتوزيع الدرجات، كالآتي:-

- الدرجة الكلية لامتحان الألماني 40 درجة.

- درجة الأسئلة الموضوعية للألماني 34 درجة.

- درجة الأسئلة المقالية للألماني 6 درجات.

- العدد الكلي لأسئلة امتحان للألماني31 سؤال.

- عدد الأسئلة الموضوعية 29 سؤال.

- عدد الأسئلة المقالية سؤالين.

- عدد أسئلة الاختيار من متعدد بدرجة واحدة 24 سؤال.

- عدد أسئلة الاختيار من متعدد بدرجتين 5 أسئلة.

- عدد أسئلة المقالية سؤالين لكل سؤال 3 درجات.