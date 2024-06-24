أفضل مدارس بعد الإعدادية للبنات 2024–2025 ..أبرزها «الأهلي ومصر»

مع إعلان عدد من المحافظات تنسيق القبول بالثانوية العامة والدبلومات الفنية، يتساءل العديد من الطالبات الحاصلات علي الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، عن أفضل مدارس بعد الإعدادية للبنات 2024–2025، وذلك لرغبتهم في الابتعاد عن الثانوية العامة والالتحاق بأحد البدائل وخاصة في ظل اهتمام الدولة بالاهتمام بالتعليم الفني، وإتاحة نماذج متطور من مدارس التعليم الفني «مدارس التكنولوجيا التطبيقية».

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن للطالبات معرفة كافة التفاصيل الخاصة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية كأحد أفضل مدارس بعد الإعدادية للبنات عبر الموقع الرسمي للوزارة على هذا الرابط وأماكن المدارس والشروط وجميع التفاصيل الخاصة.

أفضل مدارس بعد الإعدادية للبنات 2024–2025

- قائمة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للبنات فقط:-

- مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الدوائية.

- مدرسة البنك الأهلي المصري للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة NTG للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة BSL للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية التطبيقية.

- مدرسة STEP للتكنولوجيا التطبيقية بسوهاج.

- مدرسة سيدبيك للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة جينز كار للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة الفواخير للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة نهضة مصر للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة صناع الغد للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة مدحت السويدى المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية.