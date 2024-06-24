«التعليم»: بدء برامج القيادات عبر منصة المعلم للحصول على شهادة الصلاحية

أرسلت الأكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا للمديريات التعليمية بشأن إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لشغل وظائف الإدارة المدرسية والتوجيه الفني والإدارة التعليمية، إذ أكّدت إتاحة الحصول علي برامج القيادات عبر منصة المعلم بداية من 10 يوليو المقبل.

إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة

وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين إنَّه ضمن تنظيم إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لشغل وظائف الإدارة المدرسية والتوجيه الفني والإدارة التعليمية، وبناء على ما ورد في كتاب الإدارة العامة لمركز المعلومات بالأكاديمية سيتمّ إتاحة الحصول على برامج القيادات على منصة المعلم من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين اعتبارا من يوم الأربعاء 10 يوليو 2024 إلى يوم الجمعة 30 أغسطس المقبل.

ونبهت بتعميم نشرة دورية على ديوان المديرية وجميع دواوين الإدارات التعليمية وجميع المدارس، وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية بالمواعيد المحددة للبرامج لضمان إعلام المعلمين الراغبين في الحصول على تلك البرامج، خلال المدة الزمنية المعلن عنها.