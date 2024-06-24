مهرجان الفوم يجمع آلاف السياح على شواطئ الغردقة.. متعة وترفيه

نظمت فنادق الغردقة اليوم الاثنين مهرجانًا للفوم على الشواطئ، تزامنًا مع بدء موسم الصيف، بمشاركة الآلاف من النزلاء من المصريين والأجانب، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة.

مهرجان الفوم

وقال سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إن فنادق الغردقة نظمت مهرجان الفوم تزامنا مع موسم الصيف، وارتفاع درجات الحرارة، بهدف ترطيب الأجواء وإدخال البهجة والسرور على نزلاء الفنادق.

ولفت «جمعة» في تصريحات لـ«الوطن» إلى ارتفاع نسبة الاشغالات بالفنادق منذ بدء موسم الصيف الجاري، لتكسر حاجز 90%، وأعلنت عدد من الفنادق أنها كاملة العدد في فصل الصيف.

فنادق الغردقة

وشارك آلاف السياح في مهرجان الفوم، ولاقى قبولًا وإعجابًا منهم، وحرصوا على التقاط صور التذكارية، ونشرها على السوشيال ميديا.

وتحرص فنادق الغردقة على تنظيم مهرجانات الشواطئ بصفة أسبوعية مثل مهرجان الفوم ومهرجان الفاكهة ومهرجان الألوان بهدف تنشيط السياحة والترويج السياحي وإدخال البهجة والسرور على السياح.