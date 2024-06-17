فنادق الغردقة كاملة العدد في العيد.. عزومة لحم نعام وكباب وكفتة (صور)

شهدت فنادق الغردقة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، أعلى نسبة وصول تزامنًا مع الإجازة وتوافد المصطافين على الفنادق مع ارتفاع معدلات حركة السياحة الداخلية.

واستقبلت الفنادق النزلاء بالترحاب ومشروبات الضيافة، وبرامج خاصة على الشواطئ وبوفيه مجهز خصيصًا لعيد الأضحى، ضمّ لحم نعام وكباب وكفتة على الفحم.

عيد الأضحى بفنادق الغردقة

عيد الأضحى المبارك بفنادق الغردقة له طقوسه الخاصة، بما في ذلك برنامج للتنزه على الشواطئ بمشاركة فرق الإنميشن، وحفلات الفوم ومهرجان ألوان، حسبما أكد سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر لـ«الوطن».

عزومة عيد الأضحى

وأشار مصطفى حفناوي، شيف عمومي، إلى استقبال نزلاء الفنادق في عيد الأضحى، بإعداد بوفيه يقدم الطعام والعصائر والمشروبات الطازجة والتسالي والحلويات الشرقية.

نسبة الإشغالات بفنادق الغردقة

وبحسب محمد حمدي مدير فندق سياحي بالغردقة، فإن فنادق الغردقة شهدت أعلى نسبة وصول من نزلاء السياحة الداخلية، مع موسم الصيف الجاري، تزامنا مع إجازة عيد الأضحى المبارك وارتفاع درجات الحرارة.

وأعلنت العديد من الفنادق أنها كاملة العدد في عيد الأضحى المبارك، بنسبة إشغالات ووصلت إلى 100%.