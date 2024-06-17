مولد زمان واحتفال من كل محافظة بعيد الأضحى في فنادق الغردقة

شهدت فنادق الغردقة احتفالات بعيد الأضحى المبارك بعدة مظاهر مختلفة، منها المولد الشعبي وحفلات الربابة والطبل والمزمار البلدي بمشاركة المصريين من نزلاء الفنادق والسياح الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية في أجواء فرحة وسعادة وتبادل التهاني والتبريكات مع العاملين بالقطاع السياحي.

قال علاء الدين محمود، رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر، إن فنادق الغردقة حرصت على توفير أجواء احتفالات عيد الأضحى المبارك، وتنظيم احتفال بطعم زمان.

وأضاف محمود، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحفل شمل فقرة تعبر عن فلكلور محافظة من كل محافظات مصر، بغرض إدخال البهجة والسرور على الجميع وتعريف السياح بالفلكلور المصري.

مظاهر الاحتفال.. أراجوز ومرجيحة ومدفع رشدي أباظة

وأوضح رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر أن احتفال المولد شمل الأراجوز والمرجيحة والأغاني الشعبية والنيشان بالبندقية المختلفة وبائع البطاطا وبائع الفيشار والعرقسوس ومدفع رشَدي أباظة والتنورة وفرق شعبية ورقص شرقي العرائس المتحركة والمرأة المشهورة بالودع، وملعب القرود وبائع الحلوى وغيرها من الألعاب الشهيرة بالمولد المصري.

ومن جانبه، قال سعيد العتيق الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق سياحية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الفنادق تحرص دائما على مشاركة المصريين عاداتهم والمناسبات والأعياد بمشاركه فرق الأنيميشن.

آلاف السياح الأجانب حرصوا على التفاعل والمشاركة

ولفت إلى أن آلاف السياح الأجانب حرصوا على التفاعل والمشاركة والتقاط الصور التذكارية من 15 جنسية أجنبية، شاركت مع المصريين احتفالات العيد، على رأسهم الجنسية الألمانية ثم الانجليزية والبولندية والتشيكية، مؤكدا أن ذلك يهدف إلى تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.