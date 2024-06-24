أبرزها الجبنة الرومي والجمبري.. تراجع أسعار 12 سلعة في الأسواق

شهدت أسعار بعض أنواع السلع الأساسية تراجعًا ملحوظًا في الأسواق خلال الفترة التالية لعيد الأضحى، تزامنًا مع جهود الدولة المصرية في توفير السلع للمستهلكين بأسعار مخفضة عبر منافذ البيع الحكومية، ومن بين تلك السلع التي شهدت تراجعا في الأسواق، الدواجن والجبن الرومي.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية تراجع أسعار 12 سلعة أساسية في الأسواق، وفقا لآخر تحديث للأسعار عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

تراجع أسعار 12 سلعة أساسية في الأسواق

- تراجعت أسعار الدواجن البيضاء اليوم 12 جنيها في بورصة الدواجن، ليسجل سعر الكيلو نحو 80 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، بعد أن كان قد وصل إلى نحو 92 جنيهًا قبل عيد الأضحى.

- بينما سجل سعر كيلو الجبن الرومي اليوم نحو 244 جنيهًا، بقيمة تراجع بلغت 15 جنيهًا للكيلو.

- وسجل سعر كيلو اللبن السائب نحو 28 جنيهًا، بقيمة تراجع بلغت جنيهين.

- وعن أسعار الجمبري، فوصل سعر كيلو الجمبري الوسط إلى نحو 238 جنيه، بقيمة تراجع بلغت نحو 28 جنيهًا.

- بينما تراجع سعر كيلو الجمبري الصغير بنحو 7 جنيهات، ليسجل سعر الكيلو نحو 180 جنيهًا.

- وبلغ سعر كيلو التفاح جولدن نحو 60 جنيهًا، بقيمة تراجع بلغت نحو 3 جنيهات للكيلو.

- بينما سجل سعر كرتونة الكيوي نحو 316 جنيهًا، بتراجع نحو 83 جنيهًا.

- وتراجع سعر كيلو الموز المستورد بنحو 8 جنيهات، ليسجل سعر الكيلو نحو 24 جنيها.

- وسجل سعر الأناناس (الواحدة) نحو 49 جنيهًا، بتراجع نحو 5 جنيهات.

- وتراجع سعر كيلو البلح العجوة بنحو 5 جنيهات، ليبلغ سعر الكيلو نحو 48 جنيهًا.

- وسجل سعر كيلو الليمون الأضاليا نحو 22 جنيها، بتراجع نحو5 جنيهات في الكيلو.

بينما سجل سعر كيلو البامية نحو 34 جنيهًا، بقيمة تراجع بلغت جنيهين للكيلو.

بدوره، قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية إنَّ أسعار الدواجن شهدت انخفاضات متتالية عقب الفترة التالية لعيد الأضحى، ليسجل سعر الكيلو 80 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، مشيرًا إلى أنَّ توافر مستلزمات الإنتاج في الأسواق من شانه أنَّ يسهم في مزيد من التراجع في أسعار السلع في الأسواق.

وأضاف «السيد» لـ«الوطن» أنَّ إنتاج مصر من الدواجن يبلغ نحو 1.4 مليار طائر سنويًا، وهو ما يعد إنتاجًا كافيًا للاستهلاك المحلي، ناصحًا صغار المنتجين بضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتربية الدواجن خاصة مع دخول فصل الصيف، والذي يتطلب مزيدًا من الوقاية.