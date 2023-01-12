«منتجي الألبان»: سعر كيلو اللبن أقل من 15 جنيه في المزرعة

قال محمد الطاروطي، رئيس جمعية منتجي الألبان، إنَّ سعر كيلو اللبن الخام من المزرعة لا يتجاوز 15 جنيها عند بيعه للمصنع، وتحديداً 14.85 جنيه للكيلو، منذ بداية العام الجديد وحتى الآن.

وقال «الطاروطي»، في تصريحاته لـ«الوطن»، إنّ الإفراجات الجمركية لمستوردي الأعلاف قبل نهاية 2022، وكان طن العلف الصويا سعره لا يتجاوز 20 ألف جنيه.

وفرة بالأعلاف بعد الإفراج الجمركي

وأكد رئيس جمعية منتجي الألبان، أن هناك وفرة متحققة بالأسواق بعد تسريع الإفراج الجمركي للسلع الأساسية ستساهم في تنزيلات كبيرة.

ونوّه رئيس جمعية منتجي الألبان، بضرورة اهتمام الدولة بالثروة الحيوانية لزيادة الإنتاج الحيواني من ألبان ولحوم حمراء، «لا يزال السوق المصري يستوعب ثلثي حجم الطلب الحالي من الألبان، ما سيوفر العملة الصعبة بإحلال المنتج المحلي بدلاً من المستورد».