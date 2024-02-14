أسعار السلع الاساسية في معارض أهلا رمضان 2024 بالإسماعيلية

تفتتح الغرفة التجارية، اليوم، معرض أهلًا رمضان الرئيسي بمنطقة أرض المعارض، بجوار مركز شباب الشيخ زايد، بحضور محافظ الإسماعيلية وقيادات التموين، إذ أعلنت الغرفة أسعار السلع الأساسية في معارض أهلًا رمضان 2024 بالإسماعيلية، وإتاحة كميات كبيرة منها للجمهور.

أسعار السلع الأساسية في معارض أهلًا رمضان 2024 بالإسماعيلية

وحددت الغرفة التجارية، بالتعاون مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية، أسعار السلع الأساسية في معارض أهلًا رمضان 2024 بالإسماعيلية، ليسجل سعر كيلو السكر المعبأ 27 جنيهًا، وكيلو الأرز ما بين 20 و25 جنيهًا، وزجاجة الزيت 800 مللي ما بين 40 و45 جنيهًا، وكيلو المكرونة 20 جنيهًا.

وقال أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية في محافظة الإسماعيلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ معرض أهلاً رمضان يأتي ضمن مبادرات تخفيض الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد «الشافعي» إعلان أسعار السلع الأساسية في معارض أهلًا رمضان 2024 بالإسماعيلية، مع وجود مراقبة يومية لها من الغرفة ومفتشي التموين، وضمان وجود السلع طوال شهر كامل بنفس الأسعار.

تخفيضات 25% في معارض أهلًا رمضان 2024 بالإسماعيلية

وقال إن أسعار السلع الأساسية تشهد تخفيضًا يصل إلى 25%، على السلع الأساسية والاستراتيجية كافة، مقارنة بأسعار المحال التجارية والأسواق الخارجية، مؤكدا أنّ جميع السلع تخضع للرقابة والفحص من عدة جهات، متمثلة في الرقابة التموينية ومديرية الصحة ومديرية الطب البيطري، مشيرًا إلى أنّ الهدف الأساسي هو وصول السلع لجميع المواطنين بأسعار مخفضة.