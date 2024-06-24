خبراء اقتصاد يشيدون بتصدر مصر دول إفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي: شهادة ثقة

قال الدكتور كريم العمدة، خبير اقتصادي، إن الدولة المصرية نجحت في الحصول على المركز الأول للعام الخامس على التوالي فيما يخص استقطاب الاستثمارات على مستوى القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن مصر باتت الواجهة الأولى للاستثمار في إفريقيا، ونجحت مصر في جذب 11 مليار دولار استثمارات أجنبية، من إجمالي 51 مليار دولار وجهت إلى الدول الأفريقية.

جذب الاستثمارات

وقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن ما قامت به القيادة السياسية منذ عام 2013 وحتى 2020 من تمهيد للبنية التحتية أدى إلى جذب مزيد من الاستثمارات إلى مختلف القطاعات الاستثمارية في الدولة.

وأضاف أنه مع استقرار الوضع السياسي وما جرى إنجازه فيما يتعلق بالبنية التحتية والخريطة الاستثمارية أدى ذلك إلى ارتفاع نسب الاستثمارات في مختلف القطاعات، بخلاف لإطلاق الحكومة المصرية للرخصة الذهبية، ما سهل الكثير على المستثمرين، وباتوا يقدمون أوراق الثبوتية عبر الإنترنت بسهولة ويسر.

بيئة خصبة وقوية في مصر

وتوقع الخبير الاقتصادي أن تحصل الدولة المصرية على ما يقارب الـ100 مليار دولار خلال الـ3 سنوات المقبلين، حيث أن كل المؤشرات تؤكد أن مصر بات لديها بيئة خصبة وقوية لجذب الاستثمار الأجنبي، خاصة بعد القضاء على السوق غير الرسمي للعملات الأجنبية.

جدير بالذكر أنه في أحدث شهادة ثقة وقوة للاقتصاد المصري كشفت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد UN Trade and Development أن مصر تصدرت دول قارة أفريقيا والعديد من دول العالم، حيث حققت استثمارا أجنبيا مباشرا FDI بلغ 9.841 مليار دولار عام 2023، نحو 10 مليارات دولار من بين 52.633 مليار دولار تدفقات لقارة أفريقيا ومن بين 13.461 مليار دولار لكل دول شمال أفريقيا ومقابل 5.2 مليار دولار لجنوب أفريقيا.