المخرج علاء إسماعيل يعلن وفاة والدته.. اعرف موعد ومكان الجنازة

أعلن المخرج علاء إسماعيل وفاة والدته بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة، وطالب من جمهوره ومتابعيه الدعاء لها بالرحمة والمغفرة .

ونشر علاء إسماعيل صورة للراحلة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قال فيه: «إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله أمي العزيزة سهير عبد القادر.. يا ربي أشهدك أنها صبرت صبرًا عظيمًا فاللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وعاملها برحمتك وفضلك».

موعد ومكان جنازة والدة المخرج علاء إسماعيل

وعن موعد ومكان صلاة الجنازة قال «إن شاء الله صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد الحصري 6 أكتوبر، ولو مش هتقدر تاخد ثواب صلاة الجنازة من فضلك تعمل share يمكن حد تاني ياخد الثواب بسببك، وبالله عليك لاتنساها في دعائك بالرحمة».

وتوالت عليه التعليقات من الجمهور ومتابعيه، متمنين لها الرحمة والمغفرة بعد رحيلها.