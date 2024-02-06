من «الصفارة» إلى البطولة المطلقة.. أحمد أمين يدعم المواهب الجديدة

يلعب الفنان أحمد أمين دورًا مهمًا ليس في الأعمال الدرامية فقط، لكن في دعم المبدعين الشباب أيضًا ومنحهم مساحة للسطوع بجانبه، فبعد أنّ فتح الباب أمام عدد من النجوم الشباب الصاعدين، لمشاركته في بطولة المسلسل الكوميدي «الصفارة» الذي عُرض في موسم الدراما الرمضانية 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا، حرص على دعمهم في بطولتهم الدرامية الأولى.

حاتم صلاح، آية سماحة وطه دسوقي، نجوم شباب خاضوا بطولتهم الأولى من خلال مسلسلات قصيرة، بعد مشاركتهم في مسلسل «الصفارة» مع أحمد أمين، إذ يشارك حاتم صلاح وآية سماحة في بطولة المسلسل الكوميدي «على باب العمارة» الذي عُرض على منصة «واتش إت»، وظهر «أمين» كضيف شرف في الحلقة الأخيرة من المسلسل لدعم «صلاح» و«سماحة».

وظهر أحمد أمين أيضًا، كضيف شرف في الحلقة الأولى من مسلسل «حالة خاصة»، الذي يعتبر البطولة الدرامية الأولى للفنان الشاب طه دسوقي، وأدى «أمين» دور المذيع في برنامج المسابقات الذي شارك به «نديم» ضمن أحداث المسلسل، ونجح المسلسل في رصد ردود أفعال إيجابية لدى الجمهور وإشادات نقدية عديدة.

دعم المواهب الجديدة

وعن دعمه للمواهب، أوضح أحمد أمين في تدوينة عبر حسابه على «فيسبوك»: «أهي دي يا سيدي المناظر اللي بنشوفها لما نبطل نحبط المواهب ونخاف ندي مساحة لحد ماعملش حاجة قبل كده، وده الحقيقة الدور اللي لازم دايما نعمله أننا نصدق في مواهب جديدة تستحق ونسيبلها المساحة والفرصة.. ساعتها هيفرحونا ويتحولوا لمكاسب ونجوم تنور وتؤثر، وهي مصر كها هتفضل ولادّة ومليانة مواهب وأجيال جديدة تستاهل أحلى تحية وسلام».