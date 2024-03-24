مسلسل الصفارة يحضر في الكبير أوي الحلقة 14.. ماذا قال مكي عن أحمد أمين؟

شهدت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل الكبير أوي 8 بطولة الفنان أحمد مكي ظهور الفنانة شيماء سيف في دور عفريتة استدعاها نفادي بالخطأ بعدما قرأ تعويذة لتحضير الجن، واستمرت الأحداث في إطار كوميدي لتشهد الإشارة إلى مسلسل الصفارة الذي شارك به الفنان أحمد أمين في السباق الرمضاني لعام 2023.

الإشارة إلى مسلسل الصفارة

وجاءت الإشارة إلى مسلسل الصفارة بطولة الفنان أحمد مكي ضمن أحداث الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوي 8 حينما كانت شيماء سيف تروي لهم قصة تعرفها على جدهم الكبير هبل وزواجها منه، وأنها متغيبة عن منزل أسرتها منذ 95 عامًا ولا حجة لها للعودة إلى أهلها بعد كل هذه المدة، ليتدخل الكبير، وهو أحمد مكي يعبر عن قلة حيلتهم في مساعدتها على العودة إلى أهلها، قائلًا: «الحقيقة إحنا مفيش في إيدينا حاجة، يعني خلاص الراجل مات الله يرحمه، وبعدين إحنا بشر عاديين يعني لا نعرف نصحوه من الموت استغفر الله العظيم، ولا نعرفوا حتى أجبلك الصفارة اللي أرجعك انتي بيها بالزمن يعني».

ليكمل نفادي، وهو حاتم صلاح، بطريقة كوميدية مشيرًا إلى مسلسل الصفارة بطولة الفنان أحمد أمين، قائلًا: «أنا أعرف واحد معاه صفارة، بس سيبته وجيتلك إنت»، ليرد مكي: «هو أي جمايل ياد وخلاص، ما هو مش عامل حاجة السنة دي».

قصة مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين

جدير بالذكر أن مسلسل الصفارة بطولة الفنان أحمد أمين، الذي عُرض في رمضان الماضي، دارت أحداثه في إطار كوميدي حول مرشد سياحي يدعى فؤاد، يسرق صفارة أثرية تاريخية من سيوة ترجعه للماضي 3 دقائق يغير في هذه الدقائق الأحداث التي يرغب في تغييرها ثم يعود مرة أخرى للحاضر.