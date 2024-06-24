مشروع تخرج طلابي لتحسين التسجيل في نظام الساعات المعتمدة بجامعة كفر الشيخ

نظام تسجيل طلاب الساعات المعتمدة للمقررات هو نظام أقرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جميع الجامعات المصرية، وهو ما دفع 10 طلاب من كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة لتنفيذ مشروع تخرجهم هذا العام عن نظام تسجيل الطلاب فيه، وإحداث بعض التعديلات به.

تعديل نظام تسجيل طلاب الساعات المعتمدة للمقررات

يحكي عمار ياسر علي الحسانين، أحد طلاب المشروع، لـ«الوطن»، عن الفكرة: «فكرة عمل مشروع عن تعديل نظام تسجيل طلاب الساعات المعتمدة للمقررات جات لنا لما حصل لطلاب نعرفهم مشكلة في نظام التسجيل في الكلية، ففكرنا إننا نعدل الموضوع ده ويبقى الطالب عارف كل حاجة وهو بيسجل المواد بتاعته».

ويضيف: «اتفقنا أنا والفريق المشارك في المشروع وهم على محمد علي السكري، وعمار خالد عبد الحليم كُريم، وعمار عبد الحي أحمد عطا الله، ومحمد عاطف عبد الحليم السيد، وعبد الرحمن أحمد محمد عبد الهادي، وعبد الرحمن عاصم عبد الرحمن حافظ، ومحمد أشرف محمد محمد، وأحمد عاصم مصطفى المرسي، وكريم هشام نصر محمد مرسي، وبدأنا تنفيذ بإشراف الدكتور أحمد العشري، الأستاذ المساعد بقسم نظم المعلومات».

6 أشهر هي مدة تنفيذ مشروع التخرج، وفقاً لما أكده عمار خالد عبد الحليم كُريم، أحد الطلاب المشاركين: «المشروع بدأ تنفيذه في شهر ديسمبر ولحد أول شهر يونيو يعني 6 شهور تنفيذ، ويتيح للطالب تسجيل مقرراته، كما يتيح سحب المقرر لأعضاء الشؤون علشان يضيفوا حالات الطالب من ناجح أو راسب أو راسب لائحة أو حرمان، وإضافة الجداول الدراسية وجداول الامتحانات».

إشادة بمشروعات تخرج طلاب كلية الحاسبات والمعلومات

ومن جهته، أشاد الدكتور أسامة سعدة، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ، بمشروعات التخرج التي نفذها طلاب الفرقة الرابعة بالكلية هذا العام، مشيراً إلى أنّه يساهم في حل بعض المشكلات في مجال الحاسبات والمعلومات.