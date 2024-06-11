لإعلان نتيجة الامتحانات في أسرع وقت.. توجيه مهم من رئيس جامعة كفر الشيخ

عقد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، جلسته الدورية بقاعة المجلس، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.

متابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني

واستهل الدكتور عبد الرازق دسوقي، أعمال المجلس بالاطمئنان على حُسن سير أعمال الامتحانات لمرحلتي البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024، مشددا على سرعة الانتهاء من عمليات التصحيح والرصد حتى يمكن إعلان النتيجة في أقرب وقت.

ووجّه رئيس الجامعة، عمداء الكليات بضرورة العمل على إبرام بروتوكولات تعاون مع قطاع الصناعة لتدريب طلبة جامعة كفر الشيخ، وربط البرامج الدراسية الجديدة بسوق العمل واحتياجاته.

تكثيف جهود محو الأمية وتعليم الكبار

وكلّف رئيس جامعة كفر الشيخ، بزيادة أعداد القوافل التنموية الشاملة التي تطلقها الجامعة في إطار تلبية احتياجات الأماكن الأكثر احتياجاً، والعمل على تسخير كل الإمكانيات لتقديم أفضل الخدمات، واستمرار تقديم الخدمات التوعوية والتثقيفية لمختلف القضايا الصحية والمجتمعية، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل لتعليم الحرف اليدوية، وتكثيف الجهود المبذولة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار.

وأكد رئيس الجامعة، على تعظيم الاستفادة من الأجهزة العلمية والمعامل البحثية بكليات ووحدات جامعة كفر الشيخ المختلفة، ودعوة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والباحثين للمشاركة في الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في إطار تحقيق الأهداف المتعلقة بالتنمية المستدامة.

تعزيز التصنيف الدولي للجامعة

طالب رئيس جامعة كفر الشيخ، مجلس عمداء كليات الجامعة، بضرورة العمل على تعزيز التصنيف الدولي للجامعة والذي يبرز تميزها الأكاديمي البحثي والتعليمي، ومواصلة بذل الجهود لتحقيق الاعتماد البرامجي والمؤسسي، ودعوة أعضاء هيئة التدريس للتقدم لرئاسة وعضوية اللجان العلمية الدائمة.