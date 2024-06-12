أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، ظهور الجامعة في المركز 601-800 عالمياً في تصنيف التايمز البريطاني بالتأثير THE impact Ranking لأهداف التنمية المستدامة 2024، والذي يصدر سنوياً، وعلى المستوى المحلي تقدمت جامعة كفر الشيخ إلى المركز الرابع مقارنة بالمركز الخامس لعام 2023 بين الجامعات المصرية الـ46 المدرجة في هذا التصنيف.

جامعة كفر الشيخ تتقدم للمركز الرابع في تصنيف التايمز البريطاني

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنّ التصنيف هذا العام أظهر تقدم جامعة كفر الشيخ في 6 أهداف من أهداف التنمية المستدامة الـ17 عن العام السابق، وهو ما يُعد إنجازاً لإدارة وأسرة الجامعة، حيث تقدمت الجامعة في الهدف الثاني «القضاء التام على الجوع»، وحصلت على المركز 101-200 عالمي، وفي الهدف الثالث الخاص بالصحة الجيدة حصلت على المركز 401-600 عالمياً، وحصلت في الهدف السابع المعني بالطاقة النظيفة على المركز 301-400 عالمياً، وفي الهدف الحادي عشر «مدن ومجتمعات محلية مستدامة» حصلت على المركز 201-300 عالمياً، وحققت في الهدف الرابع عشر «الحياة تحت الماء» المركز 101-200 عالمياً، وحصلت الجامعة في الهدف السادس عشر «السلام والعدل والمؤسسات القوية» على المركز 301-400، لافتاً أنّ هذا التقدم الذي أحرزته الجامعة يرجع لاتخاذ إدارة الجامعة للعديد من الإجراءات التصحيحية الخاصة بهذا الشأن.

تصنيف التايمز البريطاني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أوضح الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أهمية تصنيف التايمز البريطاني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة THE Impact Ranking، الذي يعتمد على مدى تحقيق الجامعة لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، حيث تقدمت الجامعة في ترتيب 6 أهداف عن العام الماضي، مؤكداً أنّ نجاح جامعة كفر الشيخ في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة، هو بمثابة شهادة على حرص الجامعة والتنفيذ الفعال لأهداف التنمية المستدامة.