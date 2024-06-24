«أونكتاد»: مصر تنجح في جذب استثمارات أجنبية رغم انخفاض حجم التدفقات عالميا

كشف تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، أنّ عام 2023 شهد انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، بسبب عدم يقين المستثمرين بشأن حالة الاقتصاد، والتأثير المحتمل لاتجاهات التكسير الاقتصادي على التدفقات في الاقتصادات المتقدمة والنامية.

وأضاف التقرير الذي اطلعت عليه «الوطن» أنّه رغم الظروف المتدهورة لصفقات تمويل المشاريع الدولية وعمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود عالميا، إلا أنّ مصر نجحت في جذب كثير من الاستثمارات العالمية.

ولفت التقرير إلى أنّ مناطق شمال إفريقيا وغرب ووسط آسيا ظهرت كمواقع استراتيجية لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة للشركات المتعددة الجنسيات، ومناطق شمال إفريقيا توفر القرب إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية، وهو ما أبرز دور مصر كإحدى الوجهات الاستثمارية الرئيسية.

مصر تجتذب شركات تصنيع السيارات

وقد اجتذبت مصر الشركات متعددة الجنسيات العاملة في مجال صناعة السيارات مثل BMW وروبرتبوش (ألمانيا) ونيسان (اليابان)، وكذلك أيضا شركات الأدوية مثل شركة جلاكسو سميث كلاين (المملكة المتحدة)، كما كان لمنتجي الإلكترونيات نصيب كبير من الاستثمارات في مصر مثل سامسونج الإلكترونيات (جمهورية كوريا).

الهيدروجين الأخضر أحد أبرز مشاريع الاستثمار

وجرى الإعلان عن الاستثمار في مشاريع الهيدروجين، خاصة مع الانتهاء من إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واتفاقيات الأمونيا الخضراء ومشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر بقيمة 10.8 مليار دولار.

وأعلنت مجموعة المستثمرين عن صفقة الاستثمار في الطاقة الخضراء وإنتاج الهيدروجين بقيمة 4 مليارات دولار في مصر، واجتذبت إفريقيا أيضًا مشروعًا بقيمة 10.8 مليار دولار لتمويل طاقة الرياح والطاقة الشمسية الإنتاج، مع أكبر المشاريع الموجودة في مصر وجنوب أفريقيا وزيمبابوي.