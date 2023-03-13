وزير البترول: إعلان استراتيجية إنتاج الهيدروجين الأخضر قريباً

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في الاجتماع الأول للجنة التنظيمية العليا للتعاون بين مصر وألمانيا في مجالات الطاقة والهيدروجين بالتعاون مع الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة.

شراكات واتفاقيات مجال الطاقة بين مصر وألمانيا

وقال المهندس طارق الملا في كلمته إنَّ مصر وألمانيا توليان أهمية لعقد شراكات واتفاقيات في مجال الطاقة بصفة خاصة في الوقت الحالي من خلال التعاون مع كبري الشركات الألمانية، إذ تتصدر موضوعات الطاقة وخاصة التحول الطاقي وإزالة الكربون أولويات جدول أعمال البلدين، مشيداً بعمق وقوة العلاقات الثنائية بينهما والتي احتفلنا في أكتوبر الماضي بمرور 70 عاماً على إقامة علاقات دبلوماسية.

وأضاف الملا، ـن الزخم الكبير الذي يشهده التعاون الجاري في مجال الطاقة الخضراء بين مصر وألمانيا يعكس التنسيق المتبادل ووجهات النظر المشتركة بين البلدين في هذا المجال والتي تؤمن بضرورة الاستمرار في تنمية الطاقة بوسائل أكثر مسئولية وصداقة للبيئة وبأقل تأثير علي المناخ، إذ أنه في ظل تحرك عالمي سريع لمواجهة آثار التغير المناخي فإن العالم يحتاج في الوقت ذاته لمواصلة استهلاك الطاقة لدعم التنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات الشعوب.

مجال الهيدروجين الأخضر

وأشار الملا إلى أنَّ إعلان النوايا الذي وقعه الجانبان المصري والألماني في مجال الهيدروجين الأخضر في نوفمبر الماضي يعمل على تيسير تبادل الخبرات والاستفادة من أحدث التكنولوجيات الألمانية لتطبيق وتطوير وانشاء المشروعات في مجال الهيدروجين الأخضر.

واستعرض وزير البترول في كلمته الاستراتيجية القومية لمصر في مجال الطاقة والتطورات التي يشهدها مجال الهيدروجين، إذ أعلن الملا أن كلتا الاستراتيجيتين سواء الاستراتيجية للوطنية للطاقة او استراتيجية الهيدروجين في المراحل النهائية تمهيـدا للإعلان عنهما قريباً بعد انتهاء وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من العمل عليهما.

وأوضح الملا في هذا الاطار أننا نستهدف مواكبة التطورات العالمية في مجال الاستدامة والطاقة لإتاحة الفرصة لجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير الحوافز للشركات الراغبة في الاستثمار في مشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر.

الاستراتيجية القومية للتغير المناخي 2050

ولفت الملا إلى أن هذه الجهود تأتى تحقيقا لأهداف الاستراتيجية القومية للتغير المناخي 2050 والتي أطلقتها مصر بهدف تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، و النمو الاقتصادي بالتوازي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والنظام البيئي، حيث جاء التحول الطاقي، وبالأخص استخدامات الهيدروجين كمصدر للطاقة منخفض الكربون في مقدمة محاور العمل التي تتألف منها الاستراتيجية.

وذكر الملا، أن الأهمية المتنامية للهيدروجين كمصدر للطاقة تجلت بوضوح خلال قمة المناخ Cop27 بمصر، والتي حققت نتائج فارقة من خلال نجاحها في تحويل التعهدات والالتزامات الدولية إلى إجراءات للتنفيذ، موضحا أن مصر اتخذت تحركات سريعة وفعالة في مجال الهيدروجين خلال فترة القمة حيث أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي بدء المرحلة الأولى من أول محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في أفريقيا.

اتفاقيات إطارية لمشروعات الهيدروجين الأخضر

كما أطلق المنتدي العالمى للهيدروجين كطاقة جديدة ومتجددة، بالإضافة إلى توقيع عدة اتفاقيات اطارية لمشروعات الهيدروجين الأخضر ، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم هامة مع الاتحاد الأوروبي للشراكة الاستراتيجية في مجال الهيدروجين مما يؤكد قدرة مصر بما تملكه من إمكانيات على أن تصبح مركزاً عالميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وفي ختام كلمته، وجه الملا الشكر للشركاء الألمان علي تعاونهم علي مدار عقود والمساهمة فى نجاحات القطاع، معرباً عن تطلعه للمزيد من التحالفات فى صناعة الهيدروجين للمساهمة فى كشف امكاناته في مصر.

أهمية الاجتماع

ومن جانبه، أكّد الدكتور شتيفان ڨنتسيل نائب وزير الشئون الاقتصادية والعمل المناخي الألماني أهمية هذا الاجتماع الذى يضم المسئولين رفيعي المستوى من الجانبين مع نحو 200 شركة مصرية وألمانية.

وأوضح أنَّ التغيرات والتحديات العالمية وانعكاساتها في مجال الطاقة فتحت آفاق جديدة للتعاون بين الدول، كما أسست لبداية مرحلة جديدة من التعاون بين ألمانيا ومصر في مجال الطاقة والانتقال الطاقي، وذكر أن ألمانيا التي تعمل على التوسع فى الطاقة المتجددة منفتحة علي توسيع وتقوية شراكاتها الدولية وتقوية التعاون مع مصر في مجالات الطاقة والهيدروجين.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزارة البترول والثروة المعدنية رؤيتها المُنفذة والمستقبلية في مجالات خفض الانبعاثات وإزالة الكربون وكفاءة الطاقة والهيدروجين، إذ قدم المهندس أحمد أسامة مدير عام بالمكتب الفني بوزارة البترول والثروة المعدنية عرضا ألقي فيه الضوء على أهم الجهود المبذولة في هذا الصدد ، كما سلط الضوء على استراتيجية الطاقة المستدامة حتى عام 2035 واعداد استراتيجية مصر الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون.

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع هانس يواكيم بولك عضو مجلس إدارة مجموعة VNG الألمانية العاملة في قطاع الغاز الطبيعي والبنية التحتية والطاقات الخضراء كالهيدروجين، إذ تم استعراض إمكانية التعاون بين قطاع البترول والمجموعة الألمانية التي أعربت عن تطلعها للتعاون مع مصر في مجالات الغاز الطبيعي والمسال والبنية التحتية لقطاع الغاز من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، إضافة إلي التعاون في مجالات إنتاج الهيدروجين، مؤكدة أن الخبرات والإمكانيات الكبيرة لمصر في قطاع الغاز تحفز الشركة للتعاون معها، وأن مصر من أهم موردي الغاز الطبيعي المسال بالمنطقة وترغب الشركة في فتح افاق التعاون في هذا الشأن.

كما تمّ بحث إمكانية تبادل الخبرات وفرص تنفيذ برامج تدريب الكوادر وبناء القدرات البشرية مع المجموعة الألمانية في مجال إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء والتعرف على أفضل الممارسات، إذ أكد الملا على وجود فرصاً كبيرة للتعاون في هذا المجال وسرعة تنفيذه بما يلبي الاحتياجات في مجال الطاقة الخضراء التي تتوسع مصر في خططها بشكل كبير.