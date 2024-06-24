تقويم العام الدراسي 1446 في السعودية.. عودة إلى نظام الفصول الثلاثة

يتحرى الطلاب وأولياء الأمور تقويم العام الدراسي 1446 لوزارة التعليم السعودية وكذلك عدد أيام العطلات، في ظل انتشار بعض بوادر الخطة قبل بداية الفصل الدراسي الجديد بالمملكة العربية السعودية.

وزارة التعليم تنفي إلغاء الفصول الثلاثة في التقويم الدراسي 1446

وذكرت وزارة التعليم السعودية تفاصيل التقويم الدراسي 1446 والغرامات المالية على الغياب في المدارس السعودية، نافية إلغاء نظام الفصول الثلاثة في العام الجديد.

تفاصيل التقويم الدراسي 1446 بحسب وزارة التعليم السعودية

وبحسب وزارة التعليم سيكون التقويم الدراسي 1446 كالتالي:

- عودة المشرفين التربوين ومنسوبي مكاتب التعليم ستكون في تاريخ 29/1/1446هـ الموافق 4 أغسطس 2024م.

- عودة المعلمين وممارسي التدريس ستكون في تاريخ 7/2/1446هـ الموافق 11 أغسطس 2024م.

- عودة الطلبة بجميع المراحل التعليمية في تاريخ 14/2/1446ه الموافق 18 أغسطس 2024م.

- إجازة العيد الوطني 20/3/1449-19هـ، الموافق 22- 23 سبتمبر 2024م.

- ستكون نهاية الفصل الدراسي الأول في 5/5/1446ه الموافق 11 نوفمبر 2024م.

- بداية الفصل الدراسي الثاني في 15/5/1446هـ الموافق 17 نوفمبر 2024م.

وتشير وزارة التعليم السعودية إلى أنَّه بحسب التقويم الدراسي 1446 ستكون إجازة منتصف العام الدراسي في 3/7/1446هـ الموافق 3 يناير 2025م، والعودة بعد إجازة منتصف العام الدراسي 12/7/1446هـ، الموافق 12 يناير 2025م، أما إجازة يوم التأسيس 24/8/1446هـ الموافق 23 فبراير 2025م.

وتابعت أنه ستكون بداية الفصل الدراسي الثالث 2/9/1446هـ الموافق 2 مارس 2025م، أما إجازة عيد الفطر 20/9/1446هـ، الموافق 20 مارس 2025، والعودة بعد إجازة عيد الفطر ستكون في 8/10/1446هـ الموافق 6 أبريل 2025م.

وبينت أنَّ إجازة عيد الأضحى ستكون في 3/12/1446هـ الموافق 30 مايو 2025م، والعودة بعد عيد الأضحى 19/12/1446هـ، الموافق 15 يونيو 2025م، أما نهاية العام الدراسي وبداية عطلة الصيف 1/1/1447هـ الموافق 26 يونيو 2025م، وأخيرا بداية العام الدراسي 1447-1448هـ في 1/3/1447هـ الموافق 24 أغسطس 2025م.