التحالف الوطني يوزع لحوم الأضاحي على أهالي الأقصر في ثالث أيام العيد

يستمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في إبراز دوره الإنساني والخيري خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، إذ نظمت أمانة التحالف في محافظة الأقصر سلسلة فعاليات ضمن مبادرتها السامية التي تهدف إلى تعزيز التكافل الاجتماعي والمشاركة المجتمعية.

توزيع اللحوم على الأكثر احتياجًا

تركزت هذه المبادرة على توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا، بهدف إدخال البهجة والفرح في قلوب المستفيدين خلال هذه المناسبة الدينية الهامة.

تأتي هذه الجهود ضمن رؤية التحالف الوطني لتعزيز قيم التكافل والتضامن في المجتمع، والتي تعد أساسًا للتنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي.

جهود التحالف الوطني

وشملت الحملة توزيع الأضاحي على آلاف الأسر المستحقة في مختلف أنحاء محافظة الأقصر، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية المعتمدة.

تعبّر هذه المبادرة عن التزام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بخدمة المجتمع وتقديم الدعم للفئات المحتاجة، ما نال استحسان وتقدير سكان محافظة الأقصر الذين عبروا عن شكرهم الجزيل للتحالف على هذه الجهود الطيبة التي أسهمت في جعل عيد الأضحى أكثر فرحًا وسرورًا لهم.