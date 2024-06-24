باحث سياسي: حرب نتنياهو مع لبنان ستكون غير مدعومة أمريكيًا

قال أحمد محارم، الكاتب والمحلل السياسي، إنّ لا يوجد أي مؤشر يقول إن بنيامين نتنياهو وحكومة إسرائيل تريد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتا إلى أن لا يوجد من لديه القدرة أو الاستعداد أو النية أو الرغبة على منعها.

أمريكا غير راضية على تجاه نتنياهو للحرب مع لبنان

وأضاف «محارم»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ مسألة إعادة الأسرى المحتجزين في غزة، ليست من أولى اهتمامات نتنياهو، موضحا أن أمريكا غير راضية حرب نتنياهو مع لبنان ولا تحبذ هذه الفكرة.

وأشار إلى أن إسرائيل تتشت كثيرًا في مسألة الحرب مع لبنان بين أنها تقدم على هذه الخطوة غير المدعومة أمريكيًا هربًا من فشلها في غزة وعدم تحقيق أهدافها، أم أنها تستمر في شد ومنورات بسيطة مع حزب الله، موضحا أن قدرات وإمكانيات حزب الله في حسابات إسرائيل الآن تختلف عن سابقا، لافتا أن إسرائيل تحرص أنها إذ وجهت ضربة لحزب الله ستكون طرف مأذي على مدى طويل.