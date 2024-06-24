قنصل مصر بهونج كونج يشارك في تدشين المقر الجديد للكنيسة القبطية بالجزيرة

شارك السفير باهر شويخي، قنصل عام مصر في هونج كونج، في الاحتفال بتدشين المقر الجديد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية في هونج كونج.

وفد كنسي رفيع المستوى يشارك في الاحتفال

وحضر وفد كنسي رفيع المستوى أوفده قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للمشاركة في ذلك الاحتفال، بحسب البيان المنشور على صفحة الخارجية على فيسبوك، اليوم الاثنين.

حفل عشاء للحضور

وأقام السفير باهر شويخى حفل عشاء على شرف وفد الكنيسة الزائر، الذي ضم كل من نيافة الأنبا يوسف، مطران جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، ونيافة الأنبا رويس، أسقف عام منطقة شرق آسيا، بالإضافة إلى عدد من الآباء الكهنة، بحضور الأب داوود حنا، راعي الكنيسة المصرية في هونج كونج.

وثمن الحضور مشاركة القنصلية في الاحتفال بتدشين مقر الكنيسة الجديد، مقدرين دور القنصلية في تقديم أوجه الرعاية المختلفة لأعضاء الجالية القبطية المصرية في هونج كونج.