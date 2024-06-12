كنيسة القديسين جوارجيوس والأنبا أنطونيوس تنظم معرضا للملابس بمصر الجديدة

تنظم كنيسة القديسين جوارجيوس والأنبا أنطونيوس بمصر الجديدة، معرض ملابس لجميع الفئات العمرية ضمن خدمة أبو سيفين بالكنيسة، تحت إشراف لجنة الرعاية.

الكنيسة تنظم معرض للملابس بمصر الجديدة

وأضافت الكنيسة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه يتم تقديم أفضل الأسعار لجميع المعروضات وبتخفيضات كبيرة.

ويقام المعرض في قاعة أم النور بمبنى الخدمات رقم 1 بالكنيسة، خلال الأيام من الخميس 27 يونيو حتى الأحد 30 يونيو.

ويضم المعرض ملابس «حريمي، رجالي وأطفالي»، ⁠أحذية، ⁠إكسسوارات، ⁠أدوات منزلية، ⁠مفروشات، هدايا، ⁠ومنتجات أخرى كثير، بحسب ما ذكرت الكنيسة.

الاحتفال باليوبيل الذهبي للكنيسة

كما تحتفل كنيسة القديسين جوارجيوس والأنبا أنطونيوس باليوبيل الذهبي للكنيسة في 11 سبتمبر المقبل، وبهذه المناسبة أعلنت الكنيسة عن مسابقة تصميم لوجو للاحتفال باليوبيل الذهبي للكنيسة، ودعت جميع الفنانين والمصممين المبدعين من شعب الكنيسة للمشاركة في هذه المسابقة وإظهار مواهبهم، من خلال تصميم شعار يعبر عن روح الكنيسة وقيمها في هذه المناسبة الخاصة.

و شروط المسابقة هي:

1- يجب أن يكون التصميم يعكس تاريخ الكنيسة ورحلتها على مدار خمسين عاماً.

2- يجب أن يحتوي الشعار على رسم واسم الكنيسة وصلة اليوبيل الذهبي، أو رقم 50 باللون الذهبي.

3- أن يحتوي اللوجو على قديسين الكنيسة.

4- يمكن أن يحتوي اللوجو على صورة الكنيسة أو جزء من الكنيسة.

5- أن يحتوي على رقم 50 واللون الذهبي.

6- يمكن للمتسابق أن يشارك بأكثر من تصميم/ شعار.

7- يمكن استخدام اللوجو على مطبوعات متنوعة وديجيتال ميديا.

8- أن يكون المتقدمين للمسابقة من شعب الكنيسة، ويتم تقديم اللوجو في موعد أقصاه 20 يونيو على البريد الإلكتروني التالي: sgaa.jubilee50@gmail.com .

ومن المقرر أن يتم تقييم التصميمات المقدمة بواسطة لجنة من الأساتذة المتخصصين، وتقديم جائزة تقديرية للحاصل على المركز الأول وشهادات تقدير للمركزين الثاني والثالث.